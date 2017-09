Bruna Marquezine usa camiseta ~podrinha~ de R$ 1.200 no RiR

Neste domingo (24), Bruna Marquezine esteve novamente no Rock in Rio para conferir a última noite do festival. E, dessa vez, ela apostou numa das peças mais desejadas do momento: a camiseta sem mangas ~podrinha~ com o logo da Gucci e a frase “common sense is not that common” – que significa “o senso comum não é tão comum assim”.

A peça faz parte de uma linha assinada pela artista espanhola Coco Capitán. Na loja online Lyst, a camiseta usada por Bruna está esgotada e custa 381 dólares – o que equivale a pouco mais de 1.190 reais na cotação atual.

A atriz compartilhou uma foto de seu look através do Instagram Stories, quando estava a caminho do Rock in Rio:

Assim como no look mostrado na passarela e o usado por Rihanna no último Coachella, Bruna também resolveu usar a peça com um short jeans lavado e rasgado. Mas a atriz não vestiu o body brilhante que fez Riri causar furor no festival californiano. Ao invés disso, optou apenas por uma jaqueta oversized vermelha e alguns acessórios.

Ao site Purepeople, ela revelou que o short foi adquirido em um brechó. “Comprei em algum brechó. Eu amo”, disse ela.