#Lávamosnóscasarmaisum foi a hashtag que Neymar Jr. usou para mostrar o look de Bruna Marquezine no Instagram. Depois de serem padrinhos do casamento do ex-jogador Léo e da assessora de imprensa Gabriela Pozzi, Brumar festejou mais um casório no sábado (28).

De férias desde o fim de Deus Salve o Rei, Bruna foi até Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para ser madrinha de uma de suas melhores amigas, a atriz Hatalia Oliveira. Filha do comentarista e ex-jogador, Zinho, a noiva casou com Matthijs Boersma.

Usando um look camisola azul da estilista Helô Rocha e make assinado por Lavoisier, Bruna entrou acompanhado do amigo Daniel Campos. “Pronta e chorando desde já”, postou minutos antes da cerimônia.

E o cabelo bafo? É novo e pode pinar aí, porque esse bob ondulado tá belo! Adeus, Catarina!

Antes do casamento, Bruna estava ansiosa e já tinha feito Stories recebendo uma bolsinha, onde tinha um robe com seu nome e um pote de Nutella. “Ainda não caiu a ficha que minha melhor amiga vai casar”, disse ela, que aparece em várias fotos farreando com as outras madrinhas na festa, que rolou no Portobello Resort & Safári.

Na noite de sexta (27), a atriz e Neymar também participaram de uma baladinha pré-casamento com clássicos de funk.

E a festa não termina por aí para Brumar! O jogador resolveu antecipar o aniversário da namô leonina, que faz 23 anos no dia 4 de agosto, e levou todos os amigos famosos – alô, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso! – para Mangaratiba, onde também tem casa. Parece que vai rolar um festão lá ainda neste fim de semana, já que na próxima, Ney embarca de volta para a França para se apresentar ao Paris Saint-Germain. Eita, que vai rolar saudade!