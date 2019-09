Que fofura o caçulinha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso! O pai babão compartilhou novas fotos de Bless, o pequeno que veio para o Brasil com a família em julho.

Na legenda do post no Instagram, Bruno escreveu “os inseparáveis”. Ele aparece brincando com os amigos Tom e Loyd, que já apareceram nas redes sociais do ator sendo chamados de “sobrinhos”.

Os meninos usam máscaras de Homem-Aranha e brincam com um boneco do personagem Buzz Lightyear, de “Toy Story”.

Muito fofos!