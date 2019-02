Bastava Edu entrar em cena para que os telespectadores ficassem hipnotizados! Na pele de um psicopata sem escrúpulos, que mostrou o quanto a aparência pode enganar, Bruno Gagliasso conquistou e também apavorou o público com o serial killer de Dupla Identidade, minissérie exibida pela TV Globo.

Graças ao trabalho, o galã se destacou e, hoje, leva para a casa o troféu de Melhor Ator de Série ou Minissérie, desbancando os demais finalistas da categoria. Na noite de segunda-feira (8), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, a 17ª edição do Prêmio Contigo! de TV homenageou os melhores do ano.

Aproveitando o beijo dos apresentadores Fernanda Montenegro e Mateus Solano, Bruno relembrou quando viveu um personagem homossexual na novela América. “Fiz com muito tesão, muito mesmo. Sou movido a isso. E nessa novela eu gravei o beijo gay no último capítulo, porém, uma hora antes da novela ir ao ar cortaram o beijo e não avisaram às pessoas do elenco. Fiquei muito triste na época. Depois vi o Matheus e torci tanto, sabia que era um grande passo que o Brasil ia dar, e deu.”

Aos aplausos e gritos animados da plateia, Bruno continuou: “E hoje, fazendo a mesma novela que a Fernanda, eu vi o beijo gay e não vi mais essa empolgação, isso me deixou muito triste. O Luis falou aqui, mas vou reforçar: a gente tem que tomar muito cuidado, porque quem faz arte é movido a paixão, a tesão, a emoção e esse personagem com o qual ganhei o prêmio me motivou por isso, porque ele faz a diferença, transforma” disse ele, que completou: “Não vamos dar um passo para trás, estou muito feliz pelo prêmio, mas triste por estar vivendo esse momento. Só vou continuar sendo ator se eu puder transformar e puder fazer. Vamos bater o pé. O desabafo é esse. Tenho orgulho desse prêmio e quero continuar tendo orgulho do que eu faço, senão vou parar de fazer”.

E você sabia que este não é o primeiro troféu de Bruno no Prêmio Contigo? O ator já ganhou outras três vezes. Dá um olhadinha!