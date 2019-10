Cacau Protásio, a Zezé de ‘Avenida Brasil’, desabafa sobre sua depressão

View this post on Instagram

Bom dia! Eu pensei que essa tal da DEPRESSÃO nunca fosse chega aqui, pois é, ela chegou, mas já foi! ela não escolhe em quem vai chega, só chega, que coisa horrível, eu não desejo pra ninguém! Quem me segue reparou que eu parei de postar, fazer vídeos, eu só queria desaparecer,ficar quieta, eu sempre ouvi falar, sempre ajudei quem eu podia, mas quando chegou aqui eu não sabia o que fazer. Começou assim: eu cheguei no Vai que Cola não querendo ficar, era um choro compulsivo sem motivo, uma tristeza enorme, um vazio no peito que até agora eu não sei explicar, todos os meus amigos e diretores na hora me abraçaram e me entenderam, me mandaram de voltamos casa, nesse momento eu já não conseguia mas dirigir, tive que ser trazida pra casa Eu não consegui ir na pré estreia do @vaiquecolaofilme, não queria ver gente, falar, queria ficar quieta em casa, mais graças a Deus a minha FÉ não foi abalada, Me apeguei em Deus e fui, eu sempre tive preconceito com remédios, mas nesse caso fui obrigada a usar pra sair da crise horrível, eu estou me tratando com uma homeopata maravilhoso, e uma terapeuta nota mil, mais o mais importante é a apoio da família, Isso é o primordial, e graças a Deus isso eu tive meu marido amigo, parceiro @jandersonpires o tempo todo ao meu lado, minha irmã @paula_protasio quase morando aqui em casa eu amei tá irmã, minha afilhada @yamilla chegava do nada minhas primas @raquelmonteirodelira e @cyynthia_78 e @erikaaraujo_19 @lu_alvessousa @monteiro.91 me mandava mensagens todos os dias, meus amigos do grupo Vamos Falar de Deus,eles vieram aqui orar, rezar, pedir por min,foi um domingo lindo, meus amigos do vai que cola @samanthaschmutz @marcusmajella @marcelomedici @luislobianco @catarinaabdalla @emiliano.davila @regisfaria @multishow @paulinhoserra10 @pedrocapedroca @aline_riscado @rafaelinfante @fiorellamattheis @de4fig @paulogustavo31 era só amor, @paulinhogogoverdadeiro obrigada também pelo cuidado! O melhor era meu pai e minha mãe juntos depois de separados a anos cuidando do bebê mega gigante deles! Se eu esqueci de alguém desculpa, Eu precisava falar aqui, nem sempre o humorista vive só de alegria o tempo todo, é isso. GRATIDÃO!