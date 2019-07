Cachorro de Joe Jonas e Sophie Turner morre após ser atropelado por carro

Que coisa mais triste! Waldo Picasso Jonas, cachorro de Joe Jonas e Sophie Turner da raça Alaskan Klee Kai, morreu após ser atropelado por um carro na última quarta-feira (24), em Nova York, como informa o TMZ.

De acordo com o representante do cantor, o cachorrinho estava dando uma volta com o “dog walker” dele, quando se assustou com um pedestre, se livrou da coleira, correu para a rua e foi atingido por um veículo. Segundo o assessor, a tragédia foi um acidente horroroso.

Muito ativos redes sociais, o casal que acabou de se casar na França, ainda não se manifestou sobre a perda do animalzinho. De acordo com o site, no entanto, após prestar esclarecimentos à polícia, eles procuraram ajuda de um terapeuta para lidar com o luto.

Waldo estava com eles desde abril de 2018 e deixa um irmão mais velho, o Porky Basquiat, que recentemente foi um dos padrinhos de Joe na cerimônia de casamento deles.