Cada post no Instagram da Bella Thorne vale uma casa própria no Brasil

Relativamente nova, a profissão de influencer digital pode, sim, ser um grande negócio para quem conquistar uma boa base de fãs nas redes sociais. É o caso da Bella Thorne, ex-atriz da Disney, que, recentemente, resolveu contar o quanto recebe de marcas interessadas em aparecer no Instagram dela e, ó, é bastante.

De acordo com ela, no interessante documentário “Inside the Life of Bella Thorne”, cada foto [patrocinada] no feed custa cerca de 65 mil dólares, algo em torno de 220 mil reais – com esse valor, tranquilamente, é possível comprar uma casa no Brasil. Para publicações no Stories, no entanto, ela fatura de 10 a 20 mil dólares.

Ela diz:

“Instagram é 100% um trabalho para mim. Eu comecei aos 18 anos e com 200 dólares na minha conta do banco. Um ano depois, comprei uma casa. Tudo isso é por causa das mídias sociais”.

Link in bio for og collection A post shared by BELLA (@bellathorne) on Apr 6, 2018 at 11:34am PDT

Hoje, com 20, ela é famosa por posts com perucas coloridas, roupas íntimas e com uma atitude legitimamente de ~foda-se~. Ela explica que, após tantos anos de proibições (ela trabalhava em uma série chamada “No Ritmo”, do Disney Channel), e, apesar dos ataques sexistas, ela se encontrou, está muito mais feliz, e só quer viver da forma que é sem pedir desculpa por isso.

“Eu fui criada para achar que mídias sociais são tudo. E me exponho da forma que vocês veem porque sou assim, para mostrar para os outros que sou desta forma”, diz. Os mais de 17 milhões de fãs dela no Instagram concordam.