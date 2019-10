Caio Castro manda a real sobre relacionamento com Grazi no ‘Altas Horas’

Caio Castro agitou a plateia do ‘Altas Horas‘ no programa do último sábado (26). Logo no início, o ator agradeceu o convite de Serginho Groisman e pediu a fala para mandar um beijo especial para ninguém menos do que Grazi Massafera.

Após o momento fofo, Serginho resolveu perguntar – em entrelinhas – se os dois estavam realmente juntos. “A expressão ‘sair do armário’, ela pode dizer muitas coisas. Então… vocês saíram do armário?”, soltou o apresentador. A plateia logo ficou atenta para saber a resposta definitiva dele.

Caio respondeu que “só estava mandando um beijo” para ela e Serginho insistiu: “Mas a pergunta é outra: vocês estão saindo do armário? Ou estão entrando no armário? Sei lá”. Muito bem humorado, Caio apenas disse: “Ah, a gente passeia na casa inteira, no armário, dá um rolê ali”.

Após todos vibrarem, Serginho ainda puxou para a plateia. “Esse casal a gente ó (fez o sinal positivo com o dedão) […] Vocês aprovam?”, brincou. O público, claro, respondeu que sim. Você pode reassistir o momento clicando aqui.

E você, aprova esse casal?