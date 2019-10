Caio Castro manda recado para Grazi no ‘Altas Horas’ e plateia vibra

Neste sábado (26), Caio Castro estará presente no ‘Altas Horas‘ e já sabemos que ele mandou um recadinho para Grazi Massafera. O Gshow publicou um spoiler do programa de Serginho Groisman e nele podemos ver que o ator diz o seguinte:

“Eu queria mandar um beijo muito especial para uma pessoa que está assistindo a gente, queria mandar um beijo pra Grazi Massafera”. A plateia claramente ficou surpresa e se empolgou com a declaração.

Depois disso, Serginho começou a puxar assunto sobre Caio e Grazi, mas só no sábado saberemos o que mais o ator falou.

No últimos tempos, surgiram boatos na internet de que Grazi e Caio estariam juntos, e eles ganharam força após os dois terem sido flagrados em clima de romance no último Rock in Rio, em setembro. Os atores também foram vistos bem próximos na festa de aniversário de Luciano Huck.

Entretanto, Caio negou o relacionamento em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, no programa da última quarta-feira (23). “Não estou namorando […] Eu acho que eu demoro um pouquinho para ir (engatar num relacionamento), fico numa segunda. Também para não me machucar, né? Mas aí quando eu vou também… aí segura, aí eu me jogo. Se é para apaixonar, se apaixona de verdade”, disse.

Assista o momento (a partir do minuto 4:48):

Até então o novo namoro entre os dois não era realidade. Mas será que o ator abrirá o jogo na conversa do ‘Altas Horas’? Aguardaremos para saber o veredito. O programa desse sábado ainda traz como convidados a Larissa Manoela, que recentemente anunciou sua saída do SBT, e a grupo Fat Family.