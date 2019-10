Camila Cabello e Billy Porter são cotados para mais um remake de Cinderela

Quando você pensou que a nova onda de live-actions tinha acabado, vem a Disney e te fala: “não, né bebê?”. ‘Cinderela‘ vai ganhar o seu terceiro remake e dois nomes estão circulando como possíveis integrantes do elenco: Camila Cabello e Billy Porter.

A participação de Camila é oficial: a cantora vai viver a princesa no filme que, por sua vez, terá formato de musical. Seu nome já está na lista da página do IMDb do longa.

Quanto a Billy, ainda não temos a confirmação exata, mas a Variety informou que o ator está em negociações para viver ninguém menos do que a Fada Madrinha.

Para quem não o conhece, Billy é uma das estrelas em ascensão em Hollywood. Seu trabalho mais conhecido é de Pray Tell, na série ‘Pose‘, que está disponível na Netflix. Esse papel garantiu um marco inédito este ano: ele foi o primeiro homem negro assumidamente gay a ganhar o Emmy de Melhor Ator em Série Dramática.

As outras duas versões da história da princesa foram lançadas em 1997, com Whitney Houston, Brandy e Kenneth Branagh, e em 2015, com Lily James.

O novo ‘Cinderela’ será dirigido por Kay Cannon, atriz e produtora conhecida pela série ‘30 Rock‘ (ou ‘Um Maluco na TV’, aqui no Brasil) e deve chegar aos cinemas só em 2021.