Camila Márdila: veja por onde anda a atriz de ‘Que Horas Ela Volta?’

“Que Horas Ela Volta?” é, sem dúvida, um dos filmes brasileiros mais amados dos últimos anos e ele revelou ao público a atriz Camila Márdila. A atriz brilhou muito ao lado de Regina Casé, interpretando a filha dela, Jéssica.

De 2015 para cá, Camila apareceu em grandes produções como “Justiça” e “Onde Nascem os Fortes”. Mas quais são os trabalhos mais recentes da atriz? Na TV, eles são as séries “Feras” e “Onde Está Meu Coração”.

“Feras” uma atração da Mtv brasileira e conta com 13 episódios na primeira temporada. Na trama, Ciro é um cara que acabou de terminar um longo namoro e agora tem que se adaptar à nova realidade. Para isso, ele conta com seus melhores amigos – e um deles é Mari Maia, a personagem de Camila.

O primeiro episódio de “Feras” pode ser assistido através do YouTube:

Em contrapartida, “Onde Está Meu Coração” tem uma atmosfera bem mais densa. A série da Globoplay, que irá ao ar em 2020, gira em torno de uma jovem médica (Letícia Colin) que é viciada em drogas e está lutando contra o vício.

Camila Márdila está no elenco, mas não aparece como uma personagem principal e não há informações sobre a personagem dela até o momento. Apenas sabemos que se chama Vivian. A série também conta com as atuações de Fábio Assunção e Mariana Lima.

Confira o vídeo de divulgação de “Onde Está Meu Coração”: