É oficial e eu to que nao me aguento de alegria por esses dois! Depois vem textão! pq agora não consigo escrever, só chorar, rs!. Parabens, nenes! @klebbertoledo @camilaqueiroz . Ps: olha que fofuraa Cath 😍 #CasamentoCamilaEKlebber #Klebbertoledo #CamilaQueiroz (📽 @manoella__barbosa )

A post shared by Thaíza Robles (@tharobles) on Jun 16, 2018 at 8:43am PDT