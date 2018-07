Camila Queiroz e Klebber Toledo se casam em arraial no Rio de Janeiro

Em junho, Camila Queiroz e Klebber Toledo oficializaram a união em uma cerimônia realizada em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. No dia 08 de agosto, eles farão uma grande festa em Jericoacoara, no Ceará, que reunirá famosos de todo o Brasil. Mas as celebrações não param por aí: no último sábado, 07, os atores foram os noivos oficiais do Arraiá do Copa, que aconteceu no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Com direito a véu, flores no cabelo, vestido branco e tênis, Camila jogou o buquê para o público que estava no evento. Os artistas se divertiram dançando no palco e também receberam supostas bençãos pelo casamento. Outras celebridades marcaram presença na festa julina, como a atriz Juliana Paiva, o ator Rodrigo Simas e Gleici, a ganhadora do Big Brother Brasil 2018.

Confira as fotos dos noivinhos: