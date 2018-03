Cantor não gostou nenhum pouco do beijo-supresa de Katy Perry

“American Idol” ainda existe e agora ninguém menos que Katy Perry é a mais nova jurada. E no episódio duplo de estreia, que aconteceu no último domingo (11), a cantora beijou de surpresa (foi mais um selinho!) um dos participantes, Benjamin Glaze, que não gostou muito da atitude dela.

Quando entrou para a audição, o menino de 19 anos começou a contar que nunca tinha beijado uma menina, afinal, nunca namorou e apenas queria beijar alguém quando estivesse em um relacionamento sério. Ao ouvir isso, Katy o chamou para perto e disse que era para ele dar um beijo no rosto dela, só que bem na hora ela virou e roubou um selinho do menino.

A atitude da famosa deixou o aspirante a cantor totalmente desconfortável e desconcentrado, tanto que ele pediu um gole de água antes de começar a cantar, e acabou nem passando para a próxima fase do reality.

Desde o começo do vídeo dá para ver que ele está incomodado:

Depois de toda a situação, em entrevista ao jornal norte-americano The New York Times, ele contou ter ficado muito desconfortável na situação. “Eu estava esperando (o primeiro beijo) para ser no meu primeiro relacionamento”, ele contou, “era par ser especial”.

“Eu teria feito se ela dissesse, ‘você me beijaria?’ Não, eu diria não”, continuou explicando a situação. “Eu sei que vários caras ficariam: ‘claro que sim!’ Mas não para mim, eu fui criado em uma família conservadora e me senti desconfortável na hora. Eu queria que meu primeiro beijo fosse especial”, disse.

Depois do beijo os jurados ouviram o menino cantar e disseram “não” para ele, e, por fim, brincaram: “Volte com 21, e beije algumas (meninas)”.