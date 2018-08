Cantores do ‘The Voice Brasil’ se esqueceram da parte ‘Brasil’ do reality

O ‘The Voice Brasil‘ é um sucesso incontestável. Toda terça e quinta a família brasileira se reúne na frente da TV para acompanhar as audições e duelos com o melhor da música nacional… ou quase isso. O ‘The Voice Brasil’ dessa última terça-feira (28) chamou a atenção pela quantidade alta de músicas estrangeiras.

Das dezesseis apresentações musicais que rolaram no palco do reality show, metade eram de músicas em inglês. “I Feel It Coming”, “Best Part”, “Rehab” e a memorável “Oh Happy Day” estiveram no repertório do cantores brasileiros cantando em inglês. Já representando a ala nacional tivemos “Loka”, “Desperdiçou” e “Minha Festa”.

Claro que não existe uma regra no ‘The Voice Brasil’ exigindo que as apresentações sejam apenas no idioma dos participantes, no mundo inteiro cantores se arriscam com canções de outras nacionalidades, mas esse exagero foi percebido pelo público. Nas redes sociais rolaram vários posts criticando o excesso de músicas em inglês, afinal não é como se faltassem belas músicas em português para se cantar.

Engraçado, eu achei que o The Voice fosse BRASIL, mas parece que é o americano, neam? Assim, pra você que não canta, saiba que cantar música gringa é TOTALMENTE diferente de cantar música brasileira. Tecnicamente falando. Ou seja, adianta lhufas competir cantando em inglês. — Karina Santiago (@KarinaSantiago) August 29, 2018

Alguns candidatos cantam umas músicas tão 'blé' nesse #TheVoiceBrasil. Se eu fosse cantora e tivesse nesse The Voice, só cantaria músicas tops, muito conhecidas. Afinal, a pessoa tem que querer vencer, não é? Se for pra cantar música que dá sono 💤, nem compensa. — Stella Fernanda (@Stella_Feh) August 29, 2018

#TheVoiceBrasil, sempre vejo apresentações dos programas de talento mundo a fora, e em raríssimos caso vejo alguém lá de fora tentando cantar música brasileira.. já o brasileiro cantando pra Brasíleiro canta músicas em inglês sem nem ao menos saber o que estão cantando… — João Souza (@JBS_SOUZA) August 29, 2018

Devia ser proibido cantar em inglês no #TheVoiceBrasil — Marcelo Augusto (@Negro100Limites) August 29, 2018

Curiosamente, boa parte dos cantores de músicas em inglês se salvaram no programa dessa terça. Às vezes é um truque para conquistar os jurados e não estamos sabendo.