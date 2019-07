Cardi B cancela participação no Rock in Rio 2019 e já tem substituta

Dia triste para os fãs brasileiros de Cardi B. Neste domingo (14), uma postagem publicada na conta oficial do Rock in Rio, no Twitter, revelou que a cantora não participará mais do festival. A rapper iria se apresentar no dia 27 de setembro, mesma data de Drake e Anitta.

Na mesma publicação, outra cantora foi anunciada como substituta de Cardi B: Ellie Goulding. Conhecida por “Love Me Like You Do”, versão para o filme “50 Tons de Cinza”, “Burn” e “I Need Your Love”, é a primeira vez que ela vem para o festival.

“Preparados para receber Ellie Goulding no Rock in Rio 2019? Uma das cantoras mais respeitadas do pop vem pela 1ª vez ao festival, e a Cidade do Rock vai presenciar um show lotado de hits. Ellie irá se apresentar no lugar de Cardi B, que infelizmente cancelou por motivos pessoais”, informou o perfil.

O festival acontece nos dias 27, 28, 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Atrações como Foo Fighters, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Panic! At The Disco, Iron Maiden, P!nk, Black Eyed Peas, Muse, Imagine Dragons e Nickelback também já estão confirmadas para o palco principal do evento.