Daniela Mercury armou uma coletiva de imprensa para contar como será seu carnaval 2017. ‘’Meu carnaval vai ter empoderamento feminino, LGBT e negro através da arte. A arte é a libertadora, é a expressão da nossa humanidade. A arte personifica tudo enquanto o capitalismo tenda coisificar as pessoas. A gente precisa mais do que nunca de arte, vivemos um momento difícil no Brasil e o carnaval é um momento de alívio. A arte é a grande rainha do meu carnaval’’, disse Daniela em Live no seu Facebook.

Os figurinos que Daniela apresentará em seus shows carnavalescos são criações conjuntas dela com o estilista Eduardo Suppes, da grife brasileira Divina Pele.

Sua mulher, Malu Verçosa, é a responsável pelo texto que apresenta o conceito do carnaval de Daniela à imprensa.

Leia trecho:

‘’Me conte aí como vai ser seu carnaval!?

Daniela – (sem me levar a sério) “Meu carnaval? Vou estar linda e magra!” (Gargalha tanto que senta no chão para rir)

Ok! A piada, característica do humor dela (sim, ela é muito engraçada), me fez perceber a sagacidade daquela resposta. A verdade é que é assim que as mulheres são tratadas e se tratam, não é mesmo? A valorização do corpo, da forma física.

Estamos, agora, em uma era de luta muito grande pelos direitos humanos, contra o preconceito de qualquer tipo e de empoderamento. Sim, as mulheres, cada vez mais, mostram que são poderosas. Os gays, cada dia mais, colocam a cara na janela. E os negros já lutam por isso há pelo menos 5 séculos no Brasil. Daniela também é assim: as três temáticas centrais do carnaval dela, que são os empoderamentos do negro, do gay e das mulheres, foram e são defendidos por ela durante toda a carreira. Mais de 3 décadas de luta!

Então, meus colegas, posso afirmar com muita precisão que, este carnaval, terá a Rainha mais Empoderada do que nunca.

Além de linda e magra, ela tem duas qualidades desconcertantes: senso crítico e liberdade de pensamento. Não é à toa que MC Beijinho é um dos convidados do trio Pipoca e a cantora Pabllo Vittar, dona do hit “Todo Dia” (“Não espero o Carnaval chegar para ser vadia, sou todo dia, sou todo dia…”), é a convidada especial do dia que representa o empoderamento feminino. Sim, sociedade! Haverá drag queen representando o poder da mulher.

Eu até me arriscaria a dizer que isso significa mesmo sair do quadrado, olhar o mundo de outra forma, respeitar as diferenças e perceber a importância de ser diferente. São essas representações e reflexões que nos fazem criar asas e voar. E é assim que o artista deve ser: um formador de opinião contundente, um provocador, um “eXtranho terreste” (como ela chama os artistas)… E, disso, vocês sabem que ela não se furta. Se prepare ainda para se emocionar com nossos grandes e empoderados negros baianos, com nossos artistas e cantores que são nossa essência cultural.”

Agenda:

DOMINGO “DE CINZAS” – CARNAVAL DE SÃO PAULO – 05 DE MARÇO

Daniela Mercury se apresenta com a PIPOCA DA RAINHA no carnaval de rua de São Paulo. O trio começa na Rua da Consolação com Avenida Paulista.