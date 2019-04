O dia do último paredão do BBB19 começou de um jeito atípico, até devido a tudo o que aconteceu nessa quinta-feira (11). Em vez dos tradicionais VTs sobre os participantes, boa parte do programa foi a respeito do episódio de agressão que culminou na expulsão de Hariany da competição.

O programa desta noite explicou tudo o que aconteceu entre as duas, exibindo os trechos que a Globo mostrou no começo da tarde e alguns posteriores que ainda não haviam sido mostrados. O público pode ver novamente o empurrão que Paula recebeu, forte o bastante para cair no chão de costas e bater na cama, assim como o momento exato no qual Tiago Leifert fez o anúncio da eliminação da participante.

O apresentador começou o discurso dizendo que gostaria de ter o poder de pausar o programa na noite anterior, ou de cancelar o paredão. Leifert lembrou os feitos e vitórias de cada uma, mostrou o quanto Paula e Carolina jogaram na temporada e se divertiram. Também relembrou as perdas de amigas próximas no jogo, e que atualmente elas já encaram tudo com maior propriedade. Após isso, anunciou que Carol Peixinho havia sido eliminada com 54,67% dos votos.

Por ter apenas três participantes no jogo (devido à eliminação de Hariany), Carolina ficou em terceiro lugar, então faturou 50 mil reais. Já no lado de fora, a sister foi recebida ao som de Parabéns pra Você (o aniversário dela é amanhã) e pelo abraço de Tiago Leifert.

A sister agora irá tomar café com Ana Maria Braga e passar pela maratona de entrevistas, além de participar da final amanhã (12).