Carolina Dieckmann recebe críticas após fala gordofóbica no “Altas Horas”

O “Altas Horas” de sábado (01), além de contar com a presença do ator Klebber Toledo – que falou sobre sua primeira impressão negativa em relação à esposa, Camila Queiroz – recebeu também a atriz Carolina Dieckmann, que atualmente interpreta a personagem Afrodite em “O Sétimo Guardião“, novela das 21 horas da Globo.

Em certo momento do programa, Carolina falou sobre as mudanças – todas naturais – que ocorreram em seu corpo durante a gravidez, mesma epóca em que se casou com Tiago Worcman. O discurso da atriz, entretanto, foi de cunho extremamente gordofóbico, e gerou uma série de comentários nas redes sociais.

“No meu segundo casamento eu estava uma obesa, porque eu estava com seis meses de gravidez e já tinha engordado, sei lá, 20 quilos. E aí, enfim, aquele vestido de noiva, a pessoa branca, gorda, de branco, piorou tudo. E aí eu vivo falando: ‘Tiago, você precisa me dar a chance de ser uma noiva gata, por favor’. Magra, né. Toda noiva não tenta emagrecer? Eu não podia emagrecer, porque eu estava grávida. Então eu ainda quero ter esse sonho de noiva, de emagrecer para ‘ficar gata'”, falou a atriz.

Foi aí que o apresentador Serginho Groisman questionou Carolina, perguntando se ela realmente queria emagrecer na intenção de “ficar gata”. Ela, mais uma vez, deu uma resposta infeliz:

“Passar por essa tensão de caber no vestido, essas coisas – vocês entenderam, né, gente? (…) Agora eu não quero emagrecer, mas talvez para caber em um vestido eu vá querer. Coisa de mulher, ela sempre quer emagrecer ‘alguma coisa’, não é?”, finalizou.

Assista:

Meu Deus, que vergonha desse discurso gordofóbico da Carolina Dieckmann. Falou pouco, mas falou bosta. #AltasHoras pic.twitter.com/O2FdFcs32g — Lucas Araújo (@_lucasaraujo) December 2, 2018

Como de costume, o público de redes sociais que mais falou sobre o caso foi o do Twitter, onde a atriz recebeu duras críticas após a fala no programa.

Veja, a seguir, algumas das principais reações:

enquanto a magreza for a única for de se sentir bonita em um vestido de noiva, vão existir milhares de mulheres morrendo aos poucos de transtornos alimentares.

em pleno 2018 e a carolina dieckmann fazendo um desserviço em rede nacional #AltasHoras — UnidasDaFossa (@unidasdafossa) December 2, 2018

Não há ninguém melhor pra dizer se o comentário de Carolina Dieckmann teve preconceito do q as mulheres gordas. Até agora só vi mulher magra defendendo ela. Só q é fácil defender quando n é vc q é atingido, né?

Apenas minha opinião: acho q n iría gostar se fosse comigo. — Joew (@Joelanio) December 2, 2018

Carolina Dieckmann estava sensacional na entrevista, até fazer um comentário desnecessário. Quer dizer agora que mulher gorda, fica menos bonita de noiva?? Lamentável! #AltasHoras — Jordana Gonçalves (@Goncalvessjo) December 2, 2018

cacete carolina dieckmann fez um comentário tão gordofobico no altas horas agora q doeu — Samara não a do poço (@pfvrsams) December 2, 2018

no #AltasHoras Carolina Dieckmann : " magras ficam mais bonitas vestidas de noiva, acho que o sonho de toda mulher é poder entrar em um vestido de noiva.. não é mesmo meninas? {algo similar} " Meninas da plateia: pic.twitter.com/DJz432WCJD — Seu Zé (@thaysemyan) December 2, 2018

Avisa a Carolina Dieckmann que o vestido tem que caber nas pessoas e não as pessoas no vestido. — ditadura venezuelana no brasil (@lalacardosom) December 2, 2018

Não, Carolina Dieckmann… nem você – nem ninguém – precisa emagrecer para se casar, viu?