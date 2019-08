Carolina Dieckmann revela como conversou com filhos sobre nudes vazados

Na última terça-feira (20), a atriz Carolina Dieckmann participou do programa “Conversa com Bial”, da Rede Globo. Entre diversos assuntos trazidos à tona pelo apresentador, a atriz relembrou como foi ter fotos íntimas vazadas em 2012, após um hacker invadir seu computador, e também revelou como conversou sobre o caso com os filhos, Davi e José.

Carolina lembrou que a primeira pessoa em quem pensou quando o episódio aconteceu foi Davi. Ela ligou para a mulher que trabalhava em sua casa e pediu para que ela desligasse a internet, justamente para que o filho não visse nada a respeito do caso. Depois disso, ela sentou para conversar com o primogênito, que tinha 13 anos na época.

“Ele falou: ‘mamãe, mas o seu trabalho não é tirar foto?’. Eu falei: ‘é, filho, mas essas fotos a mamãe não tirou para o trabalho. As pessoas roubaram. Ele não entendeu na época, né? Não tem como entender”, lembrou a atriz, com muito pesar na voz.

Bial aproveitou o gancho da fala de Carolina para dizer que, agora, Davi deve entender o que realmente aconteceu e que deve ter orgulho da mãe, já que a lei responsável por reconhecer crimes informáticos leva o nome dela – de acordo com o documento, é prevista a retenção de três meses a um ano de quem vazou as informações, além do pagamento de uma multa.

Mesmo com a importância dessa lei, a atriz contou sobre não ter sido beneficiada por ela. Isso porque o caso de Carolina aconteceu em maio de 2012, e a lei foi sancionada, ou seja, entrou em vigor, só em novembro do mesmo ano.

“Quando eu fui no julgamento final de tudo, o juiz abriu dizendo assim: ‘Carolina, você sabe que você tem uma lei e sabe que não vai se beneficiar dela, porque o crime foi antes, então, você não poder usar. Aí eu falei: ‘tudo bem!'”, recordou a atriz.