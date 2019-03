Domingo é aquele dia inevitável de se formar um paredão no BBB19. O grande desafio para a turminha de Paula era evitar que as três amigas fossem parar juntas no paredão, e o plano parece ter dado certo: Hariany conseguiu escapar, mas Elana entrou no rolo. Quer entender como foi a formação? A gente explica tudo!

Gabriela, sem muita surpresa, imunizou Rodrigo. “Meu parceiro, meu amigo, ele e o Alan foram os primeiros a me imunizarem aqui”, explicou o anjo da semana. Na sua vez de indicar alguém, Alan fez questão de relembrar que gosta de todas as pessoas da casa, mas que precisava votar em alguém para se defender. E assim, ele escolheu colocar Elana no paredão. Tiago Leifert lembrou que, num dedo-duro, Alan descobriu que Elana havia votado nele. O apresentador sempre complementando as tretas!

Mas é paredão triplo, né? Rodrigo, que ganhou esse poder na prova do Líder, colocou Paula no paredão porque ela é a opção de voto. O brother alegou que é inevitável votar nela nesse momento do jogo, mesmo não curtindo votar em mulheres (e também não sobra muita gente a essa altura do jogo, não?).

Durante a votação, até que foi bem previsível. O pessoal da Gaiola se concentrou em Carolina Peixinho, enquanto o grupo de Paula saiu atirando contra Rízia e Gabriela. No fim, a mais votada acabou sendo Carolina mesmo. O clima pesou depois do anúncio, afinal Carolina comeu o pão que o Diabo amassou por causa do castigo do monstro, e a emparedada até deu uma resposta atravessada para Gabriela.

E assim temos mais um paredão triplo formado, e bem complicado. Será que essa semana teremos recorde de votos de novo?