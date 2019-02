Dia de reviravolta no BBB19. Com o intuito de balançar o jogo, a produção do programa criou uma nova dinâmica que movimentou os brothers. Quinta-feira é dia de prova do líder, mas a equipe do programa colocou um temperinho a mais: o primeiro brother a ser eliminado da prova, que foi de sorte, teve a oportunidade de indicar uma pessoa para o próximo paredão. Isso mesmo, o paredão começou a ser formado HOJE!

A prova foi uma simples dança das cadeiras, em que os brothers precisavam rodar durante 20 segundos até a música parar. Quem sentasse na cadeira que afundasse, estava eliminado. No decorrer da prova, por pura sorte (ou azar, dependendo do ponto de vista), chegou um ponto que todos os homens foram eliminados, restando apenas mulheres no desafio.

A final da prova foi entre Hana e Carolina, mas a sister que sobreviveu à dança das cadeiras e garantiu a coroa da liderança foi Carolina. Além da vitória, o apresentador introduziu uma nova dinâmica ao jogo: ela precisou escolher cinco brothers que poderiam frequentar o quarto do líder. Como esperado, ela escolheu o pessoal de sua “panelinha” (Isabella, Diego, Maycon, Tereza e Rízia).

O primeiro eliminado foi Alan, que foi pego de surpresa com a chance de indicar alguém. Sobrou para Hariany, que voltará para seu segundo paredão consecutivo.