Aconteceu nessa tarde (16) a prova do anjo do BBB19. Vestidos como personagens de um famoso jogo mobile (e patrocinador do reality esse ano), os brothers foram levados até o campo de provas para um desafio que envolvia sorte e… bem… só sorte mesmo.

Assim como boa parte das provas de anjo, o desafio foi no estilo “resta um”. Ou seja, eles precisavam ir eliminando os amigos de acordo com o valor de tiro que saía das caixas escolhidas. Ao final da prova, os dois sobreviventes recuperariam a energia do começo do jogo e fariam um duelo. Gabriela e Carolina chegaram à parte final, mas a baiana teve a sorte de começar o jogo e assim conseguiu ganhar.

De volta à casa, Carolina precisou escolher quais brothers iriam cumprir o Castigo do Monstro que envolve um bebê chorão. Sem nem pensar muito, a vencedora escolheu Paula e Hariany como as castigadas, mesmo elas sendo bem próximas no jogo.

O paredão desta semana será triplo, com um voto dos líderes e dois nomes indicados pela casa. E tem mais um detalhe: a votação será aberta, obedecendo a vontade do público.