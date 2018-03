A prova de resistência já está rolando há pelo menos 9 horas no ‘BBB18‘ e, até o momento, apenas duas das cinco duplas já foram eliminadas. Quem saiu primeiro da competição foi Viegas e Wagner porque este se esqueceu de apertar o botão após cruzar a passarela.

Já Caruso teve uma eliminação um pouco mais elaborada. Enquanto os brothers aguardavam o sinal da máquina de cartões para atravessarem a plataforma, a voz da produção surgiu no alto falante e anunciou que Caruso e Kaysar estavam eliminados por descumprirem as regras. Segundo a equipe do ‘BBB18’, Caruso ficou com o pé na escada em vez de ficar com os dois pés no chão, e foi considerada como uma forma de queimar a largada.

O paulistano se indignou com a eliminação e reclamou que muita gente também estava fazendo a mesma coisa. Inesperadamente, a voz da produção surgiu novamente para contra-argumentar que a produção está de olho em todos os participantes o tempo inteiro e que ele foi a primeira infração do tipo. Caruso saiu do campo de provas contrariado enquanto Kaysar se despedia dos colegas que continuam na prova.

O desafio de resistência que vale a liderança está rolando em duplas, e eles precisam atravessar uma passarela (ida e volta) e apertar o botão antes do término da contagem regressiva. Restam na prova apenas as duplas Jéssica e Paula, Ayrton e Breno e, por fim, Diego e Patrícia.