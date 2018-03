Se existe uma competição para ver quem a produção do ‘BBB‘ mais chama atenção, com certeza Caruso pode estar entre os campeões dessa disputa. É incrível o prazer que ele sente em cometer pequenas infrações no reality show.

Nessa tarde rolou a prova da comida, na qual os times Amarelo e Vermelho precisaram brincar de boliche sob uma pequena passarela. Onde a bola caísse indicaria quantos pontos a pessoa fez, e se a bola chegasse ao final conseguiria vitória máxima. A vitória ficou com o time amarelo, enquanto o pessoal do vermelho conseguiu apenas sortear rabada como proteína.

Assim que acabou a prova, Caruso decidiu que brincaria na prova também (afinal seu time venceu numericamente e ele não precisou jogar). Assim que chegou à passarela, Tiago Leifert pediu para ele tomar cuidado com a bola, pois era pesada e poderia machucar Ana Clara, que estava conferindo o funcionamento do brinquedo.

Ao se despedir dos brothers, Leifert pediu para que ninguém mexesse em qualquer elemento da prova, e foi embora. Os brothers ficaram no jardim mesmo aguardando a manutenção interna, até que um apito da produção ecoou pela casa: Caruso havia pego uma bola da prova, aquela que Leifert havia pedido para ninguém mexer, e tomou bronca. O brother saiu de perto resmungando que não podia nem pegar a bola.

Mais uma bronca para a conta de Caruso.