Nessas dezoito temporadas de ‘Big Brother Brasil‘ já vimos muitos motivos para alguém ser mandado para o paredão. Falta de afinidade, picuinhas e até mesmo ovos já foram justificativa para tentar enxotar algum participante da casa mais vigiada do Brasil. Só que o Caruso do ‘BBB18‘ tem um motivo inusitado para querer tirar Ana Paula: sua voz.

Desde que os 16 participantes entraram na casa, as pessoas nas redes sociais começaram a perceber que a autoproclamada bruxa tem uma voz um pouco mais estridente, e isso tem causado um bom ranço em parte do público. Mas uma conversa entre Caruso, Diego e Viegas na manhã desta quinta-feira (25) mostrou que os rapazes também não estão aguentando mais.

“Na hora de votar vai todo mundo nela”, especula Caruso. Viegas não concordou a princípio porque ele não é tão próximo, mas contou que se afastou dela logo depois de ouvir a potência de suas cordas vocais no dia da chegada. Já Diego defende a tese de que as mulheres votam nelas mesmas por besteiras: “ah, não gostou do meu cabelo, não gostou da minha roupa, pum! Votei nela!”, generalizou o escritor. “Se eu fosse votar em alguém hoje não seria por afinidade, seria por me incomodar, mano”, completou Caruso.

A batata de Ana Paula está queimando, vamos ver como será depois da definição do primeiro líder do reality.