Caruso e Diego foram sorteados para as compras da semana, e enquanto escolhiam os produtos eles dedicaram boa parte do tempo nas críticas à Gleici. Inclusive a orelha de sister deve estar pegando fogo de tanto que falaram (mal) dela nesse ‘BBB‘.

Um dos primeiros pontos que eles criticaram a acreana foi a respeito das punições. Por ter acumulado algumas faltas com a produção, a sister tinha poucas estalecas para oferecer. Desconsiderando que eles ganham valores diferentes de estalecas dependendo do desempenho na Prova da Comida, o brother insinuou que as faltas dela prejudicam a compra de produtos. “Precisa ter um pouco mais de consciência“, reclamou Caruso.

(Vale lembrar que os dois brothers estavam envolvidos na brincadeira que jogou Kaysar de microfone e tudo na piscina, rendendo uma redução de estalecas coletiva, mas as próprias punições não foram citadas.)

Depois da crítica sobre a falta de dinheiro da sister, o assunto passou a ser a forma como todo mundo desperdiçava comida. Sobrou até para Ayrton, que o hábito de tomar leite toda manhã foi crucificado pela dupla. Caruso voltou a reclamar de Gleici, afirmando que ela come demais.