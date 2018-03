Toda terça-feira no ‘BBB18‘ é dia do sofá da casa ficar um pouco mais espaçoso. É o dia em que um dos emparedados se despede da competição e do sonho de ganhar um milhão e meio de reais na conta bancária. O paredão dessa semana, em especial, foi marcante por incluir pessoas chaves dessa edição. Confira como que foi a eliminação:

Assim como acontece todas as semanas, um dos momentos mais esperados foi o vídeo do grupo de WhatsApp da turma do ‘BBB18’. Cada vez maior, é impressionante como esse vídeo retrata bem como foi a semana nos moradores da casa. E ele está cada vez mais colaborativo, com a participação das pessoas que assistem ao programa em casa mandando sugestões:

#BigTretaBrasil: é zueira no zapzap, é zueira no faces, é zueira no TT

Comenta na tag e vem comigo!#RedeBBB #BBB18 pic.twitter.com/6tOMGa6toB — Big Brother Brasil (@bbb) March 28, 2018

Mas, depois dos VTs divertidos, chegou a hora do momento triste… pelo menos para um dos brothers. Tiago Leifert anunciou o término da votação e logo apareceu na televisão para anunciar quem sairia. Ciente que os brothers estavam sempre atentos aos barulhos da platéia, Leifert avisou que agora ele iria falar sobre a eliminação de um estúdio isolado.

Durante o papo com os brothers, Leifert perguntou qual placa cada um se colocaria, e depois falou sobre os personagens que cada um tenta interpretar até o final. Mas que nunca dá certo, porque sempre aparece uma rachadura que permite que o público ver a verdade. “Ser alegre o tempo inteiro requer muita coragem”, comentou o apresentador numa clara referência a Kaysar. Mesmo assim, ele anunciou que Caruso havia sido eliminado com 81%.

Ao receber o eliminado no palco, Leifert o recebeu como “o malvado favorito” do público. Na hora de garantir a participação de alguém na próxima prova do líder, ele indicou Viegas.