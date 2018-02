Um confinamento de ‘BBB‘ tem tudo para transformar até a mais zen das pessoas em alguém desesperado para não morrer de tédio. As mulheres até que resistem bastante a isso, mas normalmente vemos homens mudando de visual na casa quando estão cansados do que olham todo dia no espelho. Hoje foi o dia de Caruso passar por uma pequena transformação.

Já no começo do dia o brother tirou um pouquinho da lateral da barba, deixando apenas um cavanhaque volumoso. Como um apresentador de programa sensacionalista, Caruso afirmou que em breve tiraria TODA a barba. Dito e feito, nessa tarde de terça-feira ele apareceu com o rosto todo peladinho.

Kaysar foi o primeiro a comentar que Caruso parecia um novo participante na casa, e seu colega Diego o comparou a um bebezinho. É inegável que só de tirar a barba ele passou praticamente por um extreme makeover.

Caruso não foi o primeiro participante a mudar de visual na casa. Kaysar já descoloriu parte da barba (e depois deixou só um bigode) e Lucas também já teve uma relação com o barbeador num momento de tédio: