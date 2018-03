O ‘Mais Você‘ é realizado num estúdio que simula uma casa, mas o programa de hoje poderia ter sido acontecido dentro de um ringue. Isso porque Ana Maria Braga recebeu Caruso, o eliminado de ontem do ‘BBB18‘, para um papo sobre sua participação no programa, mas acabou parecendo uma disputa em que a apresentadora nocauteou todos os argumentos que o brother usou para justificar suas atitudes na casa.

Caruso começou explicando que se uniu a várias pessoas, tanto que logo no primeiro paredão conseguiram colocar 7 votos em Jéssica. E que, com o passar das semanas, essas sete pessoas que se uniram em combinação foram sendo eliminadas do programa. “Você não percebeu que a estratégia era uma furada?“, questionou Ana Maria diante do dado óbvio que todo mundo que combinou voto na primeira semana estava sendo eliminada do programa. O brother concordou.

–

Quando o assunto foi suas atitudes agressivas na casa, Caruso explicou que é um homem grande e por isso precisa extravasar, por isso chegou a fazer suco com todas as laranjas da casa para impedir que as outras pessoas tomassem. “Precisava extravasar tirando comida dos outros?“, apontou Ana Maria Braga, deixando Caruso sem resposta. E a loira ainda deu uma lição no publicitário: “você chegou a pensar que as outras pessoas na casa também precisavam extravasar assim como você?“.

Com o passar da entrevista, Caruso foi cedendo e assumindo uma posição mais humilde. O brother contou que estava totalmente enganado sobre sua visão de ser forte, e que em várias discussões deveria ter ficado quieto (como quando brigou com Ana Clara). Mas, mesmo com o coração amolecido, Caruso acabou aprontando uma atrapalhada na entrevista: o brother deu um pão de queijo para o cão de Ana Maria! “Ele vai ficar latindo pra você”, comentou Ana deixando o convidado sem jeito.

Ao final, Ana Maria Braga fez uma receita gostosa com abobrinha para Caruso comer. “Você fez esse prato com abobrinha por causa das abobrinhas que falei na casa?, comentou o publicitário, que logo recebeu uma resposta amarga e irônica de Ana Maria: “Foi uma piada boa, mas não está girando ao redor de você“.