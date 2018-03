Aconteceu nesse começo de tarde no ‘BBB‘ a Prova do Anjo, que garante ao vencedor o direito de conceder uma imunidade e mais uns premiozinhos bacanas (tipo um almoço especial no domingo com direito a mensagem da família).

A prova dessa semana levou os brothers ao tempo das cavernas. Com lanças de pedra polida, os participantes iam perfurando versões paleolíticas dos colegas de confinamento. Ao receber três perfuradas de lança, o brother era eliminado da disputa. Vencia quem sobrevivesse no fim.

O grande vencedor foi Caruso, que durante a prova foi fazendo uma pequena chantagem emocional com os demais competidores: o paulistano comentou que sábado é o aniversário de sua mãe e ele gostaria de uma mensagem especial dela no domingo.

Terminada a prova, Caruso precisou escolher quem ele colocaria em um dos mais pesados Castigos do Monstro da temporada: duas pessoas ficarão abraçadas o tempo todo através de uma roupa especial. O traje só poderá ser tirado na hora de comer, tomar banho ou atender ao chamado da natureza. Caruso fingiu que pensou muito antes de escolher, mas coincidentemente ele decidiu castigar Jéssica e Paula, que na semana anterior haviam colocado ele no paredão através da indicação das líderes.

Parece que o mundo dá voltas.