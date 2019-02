5/17 Casais com diferença de idade

Apesar da diferença de idade, Nelson (Kadu Moliterno) e Natália (Carla Salle) não se abalaram com o preconceito dos outros e seguiram adiante com o romance. Ele até enfrentou a reprovação do filho para ficar com a amada. Apaixonado, o comandante pediu a estudante em casamento.