Está chegando o momento do casamento mais aguardado do ano. É neste sábado (19) que a atriz Meghan Markle e o Príncipe Harry sobem ao altar e dizem “sim”. Qualquer casamento real é cercado de expectativas, mas o de Harry e Meghan é especial: o casal tem quebrado vários protocolos da realeza e entram para a história ao desafiarem vários tabus. A noiva é descendente de negros, divorciada e mais velha do que o príncipe. E tudo bem: a Rainha Elizabeth deu sua benção a essa união, e quem vai conduzir Meghan ao altar é o sogro Príncipe Charles. Ela definitivamente está sendo muito bem recebida.

Os convidados do casamento real começam a chegar no Castelo de Windsor às 9h30 do horário local, ou seja, às 5h30 no horário de Brasília. Os membros da realeza vão chegar por volta das 11h20 (7h20 no Brasil), alguns de carro e outros à pé. Na sequência, chegarão juntos o noivo, Príncipe Harry, e o irmão dele e padrinho do casamento, Príncipe William. E, por fim, a noiva Meghan Markle chegará de carro, e então poderemos ver as daminhas e pajens – que incluem o Príncipe George e a Princesa Charlotte.

Como assistir ao casamento real ao vivo pela TV aberta

Para acompanhar a cerimônia aqui do Brasil, vai ser preciso acordar cedo: as transmissões começam às 6h, na TV a cabo e na internet, e às 7h30 na TV aberta.

A Rede Globo vai transmitir o casamento de Meghan e Harry no horário em que vão acontecer os principais fatos. Ana Paula Araújo vai apresentar a chegada dos principais convidados e a cerimônia entre 7h e 9h30, antes do programa “É de Casa”.

Como assistir ao casamento real ao vivo pela TV a cabo

Os canais GNT e Bandnews vão fazer uma cobertura extensa do casamento real, com o início da transmissão às 6h.

No GNT a apresentação fica por conta de Astrid Fontenelle, e os comentários por Bruno Astuto, Lilian Pacce e Mariana Santos. O blogueiro Hugo Gloss estará fazendo a reportagem diretamente de Windsor. Após a cerimônia, prevista para terminar às 11h, o canal vai exibir três documentários relacionados ao casamento e à realeza: “Meghan Markle Uma Mulher Real”; “Harry E Meghan: Feitos Um Para O Outro” e “Diana, Nossa Mãe: Sua Vida E Legado”.

Na Bandnews a cobertura é das 6h ao meio-dia, e será apresentada por Caroline Nogueira. Os comentaristas convidados são Claudia Matarazzo, Mario Ameni, Reverendo Leandro Antunes Campos e Mauro Soares. A Bandnews está nos canais canais 79 ou 579 na Net e ClaroTV, 405 e 583 na Vivo TV, 171 na Sky e 113 na Oi.

Como assistir ao casamento real ao vivo pela internet

A Rede Globo transmite sua programação ao vivo pelo Globo Play, gratuitamente. Basta acessar o site do Globo Play e clicar em “Agora na Globo”. O casamento real será exibido entre 7h e 9h30.

O GNT fará a transmissão também pelo YouTube, a partir das 7h30, com comentaristas diferentes da TV. No YouTube, é Diva Depressão, John Drops e Maicon Santini que vão falar sobre a realeza e tudo o que vai rolar em Windsor.

Programe o despertador e não perca!