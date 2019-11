Casamento secreto de Tatá e Rafa Vitti já havia sido divulgado há 1 mês

Nesta quarta-feira (6), Tatá Werneck surpreendeu todo mundo ao revelar que o casamento com Rafa Vitti já aconteceu, pelo menos no papel. Só que o que ninguém percebeu é que o padrinho do casal, Gabriel Louchard, já havia contado a novidade há um mês, no próprio Instagram.

No dia 3 de outubro, Gabriel postou uma foto ao lado de Rafa e Tatá se beijando. No clique, eles estão com a mesma roupa do clique que a apresentadora compartilhou na rede social, e a mais nova mamãe ainda esbanjava o barrigão de final da gestação.

Já na legenda, Gabriel tirou todas as dúvidas se era o mesmo momento nas fotos e escreveu: “Num é que o casório saiu! Somos padrinhos com comunhão total de bens!! Não?”.

Veja o momento:

Vale lembrar que o casamento não foi o único acontecimento importante da vida do casal no mês de outubro. No dia 23, Tatá deu à luz Clara Maria, a filha com Rafa Vitti. Além de todas as brincadeiras feitas nas redes sociais sempre com muito bom humor, o nome também demorou para ser decidido entre o casal e gerou muita repercussão.