Celebridade recria fotos famosas de Kim Kardashian e surpreende fãs

É empoderamento que você quer, @? Gemma Collins, que ficou conhecida por participar do reality britânico “The Only Way Way is Essex”, ganhou os holofotes da vez ao recriar no seu Instagram alguns dos cliques mais famosos da socialite Kim Kardashian.

Independente de estar dentro ou fora dos padrões (quem se importa, né?), Gemma foi fiel até mesmo as fotos mais ousadas de Kim, como a que ela está nua em frente ao espelho. O resultado? Pode se preparar, porque olha esse poder todo:

–

E para quem um dia disse que a cor branca não fica boa em pessoas gordas, Collins veio para mostrar o contrário. Ela provou que não é apenas a Kardashian que pode deixar a barriga à mostra e esbanjar muita confiança – além de beleza, claro!

–

No último clique do pequeno álbum divulgado pela celebridade britânica, ela aparece com uma make mais forte e a imagem mais destacada. Essa ideia não foi recebida de forma positiva pelos seus seguidores. “Se você está tão orgulhosa da sua imagem, por que você se ‘photoshopou’ tanto?”, comentou um dos leitores. “Amei, mas por favor não edite caso a mensagem que você está tentando passar é que você está confortável com isso e na sua própria pele”, escreveu outro seguidor.

–

Mas os comentários negativos que Gemma recebeu foram poucos perto dos elogios. Com 62 mil curtidas e 2.917 comentários, Collins pôde ler de seus fãs algumas mensagens especiais. “Gostaria de ter a sua confiança… Levante a bandeira por nós, garotas gordas!”, escreveu uma seguidora. Outro fã chegou até mesmo a deixar claro sua opinião sobre a comparação entre a celebridade e a Kim: “Muito melhor do que qualquer Kardashian!”. Representatividade que chama, né?