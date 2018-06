Celular de jornalista da GloboNews toca no ar e reação dela é maravilhosa

Quem nunca teve um celular tocando em um momento inadequado? A jornalista Leilane Neubarth, apresentadora dos jornais do canal de TV a cabo GloboNews passou por isso recentemente – mas ao vivo, para todo o Brasil. No meio de uma chamada sobre a operação Lava-Jato, o celular dela, que estava no bolso da roupa, começou a tocar. E não foi um discreto “trim-trim”: o celular de Leilane toca a música “Pagu”, de Rita Lee, na versão com participação de Zélia Duncan.

Celular da Leilane Neubarth toca ao vivo e bate o desespero (acontece, eu faria o mesmo) pic.twitter.com/gigXmxucYW — juan (@juangbromero) June 1, 2018

A jornalista não conseguiu disfarçar o incômodo na hora, e ficou como qualquer um de nós ficaria, desesperada para achar o aparelho e desligar logo! Entre “ô meu deus” e pedidos de desculpa, ela conseguiu retomar a notícia. Mais tarde, pediu desculpas no Twitter, explicando que não sabe como o celular tocou no ar, mas que é normal que apresentadores de jornal fiquem com o aparelho, já que podem receber informações importantes pelo telefone.

descuuuuuuulllllpa gente,,,,,, não tenho a menor ideia do que aconteceu pro meu celular começar a tocar do nada no meio estúdio . Mil perdões 😬🙏 e já estou esperando o memes 🙈 — Leilane Neubarth (@LeilaneNeubarth) June 1, 2018

Como ela já esperava, virou meme rapidinho. O Padre Fábio de Melo garantiu que era ele do outro lado da linha…

Era eu. Queria saber se o jornal estava ao vivo mesmo. — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) June 1, 2018

E muita gente reparou que, minutos depois de passar pela saia-justa do celular, ela resolveu desabafar com os colegas, apareceu atrás do apresentador e… arrancou o sapato do pé!

Leilane é muito rainha, conseguiu o segundo meme em minutos.

Parabéns? @LeilaneNeubarth

👏👏😂 pic.twitter.com/Lnkl0wgjj4 — Luciana Almeida (@lua_almeidalu) June 1, 2018

Não é a primeira vez que Leilane Neubarth vira meme nas redes sociais. Ela já havia tirado os sapatos no ar, pois achava que o programa havia acabado, quando ainda estava nos créditos.

E em 2015, ela não se conteve ao ver um rapaz sendo entrevistado: “esse não é bonitinho, é bonitão!”

É ou não é a rainha dos memes da Globonews?