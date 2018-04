Cena da 8ª temporada de “Game Of Thrones” levou 55 noites para ser feita

Não é novidade que “Game Of Thrones” é praticamente sinônimo de superprodução, e que as guerras e lutas são especialmente grandiosas – e banhadas de sangue e dor. Se até agora foi assim, imagine o que eles estão preparando para a temporada final: a principal batalha foi filmada por nada mais, nada menos que 55 noites consecutivas.

O diretor-assistente Jonathan Quinlan foi uma das pessoas que recebeu a carta do “O Produtor” para todos os “Dragões Noturnos” que trabalharam em condições extremas para poderem criar uma batalha grandiosa e que nunca foi vista antes. A imagem da carta aparece no Instagram privado do diretor-assistente.

“Quando milhões de pessoas ao redor do mundo assistirem esse episódio daqui um ano, eles não vão saber o quanto vocês trabalharam. Eles não vão se importar com o quão cansados vocês estavam ou como era difícil trabalhar em temperaturas congelantes. Eles vão entender que estão assistindo algo jamais feito antes”, foi dito na carta que acabou sendo despublicada.

Agora dá para entender um pouco melhor o motivo da última temporada sair apenas em 2019: com essa batalha, Game of Thrones bateu o recorde de maior tempo de filmagem de uma única cena para uma série.

Se você não estava animada, agora fica difícil não ficar realmente curiosa sobre como essa história toda vai terminar, não é?