Charles Manson é vivido pelo mesmo ator em filme de Tarantino e Mindhunter

Damon Herriman é um ator australiano que foi chamado para fazer um papel enigmático: o de Charles Manson, serial killer que aterrorizou os Estados Unidos durante os anos 60.

O ator aparece em ‘Era Uma Vez em… Hollywood‘, filme de Quentin Tarantino que está atualmente em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. O longa retrata as artimanhas de um ator e um dublê que tentam acompanhar as mudanças significativas em Hollywood, já na reta final da chamada “Era de Ouro”.

Mas a participação de Damon não se restringe ao papel no filme de Tarantino, não. O ator também dá vida ao personagem na segunda temporada de ‘Mindhunter‘, da Netflix – que estreou nessa sexta (16).

Interpretar um dos assassinos mais cruéis e emblemáticos da história é uma tarefa desafiadora, mas Damon soube encontrar a maneira correta de reproduzir a personalidade de Manson em frente às câmeras. A prova disso é que o ator foi chamado para não apenas para um, mas dois trabalhos em que vive o mesmo personagem – e em produções de peso.

Apesar de pouco conhecido, ele participou de muitos trabalhos até aqui. Atuou em produções famosas como ‘Breaking Bad‘, ‘Top of the Lake: China Girl‘ e ‘Secret City‘. Também já ganhou o prêmio de melhor ator pela AACTA (uma espécie de Globo de Ouro da Austrália) no ano passado, por ‘Pelo Direito de Ser Feliz‘.

Xavier Samuel e Damon Harrison em ‘Pelo Direito de Ser Feliz’. Xavier Samuel e Damon Harrison em ‘Pelo Direito de Ser Feliz’.

Mesmo com esse alinhamento de papéis, tudo é apenas uma grande coincidência, segundo o Collider, pois Tarantino havia confirmado a participação de Damon em seu novo longa quando o ator já tinha filmado todo seu tempo de tela em ‘Mindhunter’.

Uma outra coincidência muito interessante é o fato de que Damon é o segundo ator da série ‘Justified‘ a interpretar Manson. O primeiro foi Jeremy Davies (o Dickie Bennett no seriado), no filme ‘Helter Skelter‘, de 2004.