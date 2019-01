Chef trans do ‘MasterChef Profissionais’ emocionou o Brasil com relato

O ‘MasterChef Profissionais‘ dessa última terça-feira (16) foi pura adrenalina com os cozinheiros numa desafiadora prova no meio do mato sem muitos recursos, mas o que repercutiu mesmo no programa foi uma história linda contada por Thales, o participante transexual da temporada.

Após o fiasco da prova inicial, Thales demonstrou o interesse em subir ao mezanino e explicou aos jurados o motivo de sua garra. Segundo o participante, ele estava sem conversar com sua mãe há dois anos, mas antes de começarem as gravações daquele episódio ela ligou para conversar. Bem emocionado, Thales conseguiu fazer os olhos de Ana Paula Padrão e Paola Carosella darem aquela marejada bonita.

A história de Thales pode ser vista no vídeo desse tweet, compartilhado pela conta oficial do programa no Twitter:

Uma notícia doce como essa merece ser brindada com um chocolate laCreme da @CacauShow . Estamos felizes por você também, Thales! #MasterChefBR #CS🍫 pic.twitter.com/9eHzgmvjtt — MasterChef Brasil (@masterchefbr) October 17, 2018

Thales foi muito falado nas redes sociais na semana anterior por causa de uma atitude infantil, mas dessa vez o pessoal deixou o “ranço” de lado e se emocionou muito com a história bonita. Porém, isso não foi o bastante para segurar o competidor na disputa.

Após as duas equipes terem perdido (sim, as duas!) na prova em grupo, Thales e Heaven ficaram na berlinda da prova de eliminação, que consistia em fazer pratos monocromáticos. Por ter pecado nas texturas e no tempero, Thales acabou eliminado e deve voltar na repescagem.

O ‘MasterChef Profissionais’ segue com apenas 7 cozinheiros disputando o título de melhor profissional.