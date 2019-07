Chegando com tudo, Iza “bloqueia” Lulu Santos na estreia do ‘The Voice’

Rolou nesta terça-feira (30) a estreia da oitava (!!) temporada do ‘The Voice Brasil‘, provando que uma competição televisiva bem feita pode ser bem longeva. Como não dá pra ser sempre igual, a emissora promoveu uma mudança nos técnicos da atual temporada e colocou Iza no lugar de Carlinhos Brown. Estávamos na apreensão, pois não sabíamos se ela ia ter química com os três veteranos, mas isso logo passou: a Iza está bem soltinha, arranjou até uma intriga logo no começo do programa!

Uma das mecânicas do ‘The Voice Brasil’ é o botão de bloqueio, ou seja, um dos técnicos pode virar a cadeira apertando o nome de um outro colega, e dessa forma essa pessoa é impedida de escolher o cantor, e Iza fez uso desse recurso logo de cara. Quando uma cantora de voz potente apareceu, Iza bloqueou Lulu Santos para poder garanti-la em seu time sem correr o risco de perdê-la para o veterano.

Ao perceber que havia sido impedido de escolher o talento, Lulu fingiu estar bravo. “A gente trata bem a pessoa pra ela fazer isso conosco”, brincou o mais antigo dos técnicos do programa. Querendo colocar fogo no parquinho, o apresentador Tiago Leifert já chegou falando “a novata bloqueou o Lulu!“.

Embora os técnicos sempre estejam em clima de rivalidade, fica claro que tudo não passa de uma brincadeira e isso deixa o ‘The Voice Brasil’ um programa bem leve. Num clima familiar desses, nem tinha como a Iza não se sentir em casa: a “novata” brincou com os colegas, mandou bem na hora de julgar os concorrentes e até caiu em uma “pegadinha” do programa, que colocou o ex-técnico Daniel na apresentação às cegas.

A julgar pela estreia da oitava temporada, e pelo recado do Leifert sobre como já estão abertas as inscrições para a temporada do ano que vem, dá pra ver que o ‘The Voice’ terá um longo caminho na nossa TV.