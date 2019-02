Finalmente! Depois de idas e vindas, a Festa Dobraduras na noite desta sexta-feira, 5, formou mais um casal. Mas, antes, ainda teve muitas lágrimas, choro e até mesmo gente que se descuidou um pouquinho e mostrou demais.

Saiba tudo sobre o Big Brother Brasil 16

Reprodução TV Globo Reprodução TV Globo

Assim como em todas as outras festas, o casal #Catheus protagonizou mais uma crise. Cacau chorou porque sente o Matheus distante, disse que não se sente desejada e ameaçou colocar um ponto final em tudo. Numa DR daquelas, ele foi duro. “Então me mostra que eu estou distante, se você não falar eu não vou saber, talvez esse seja o meu jeito. Você acha que se eu não tivesse a fim eu estaria aqui? Já parou para pensar que eu sou diferente de todas as pessoas que você teve na sua vida? Não sei o que você quer daqui pra frente, você é a pessoa que bateu energia comigo, não vim para o BBB para namorar e nem para caçar confusão, se eu não for o que você espera, me fala“.

Reprodução TV Globo Reprodução TV Globo

A conversa funcionou e nem meia hora depois lá estavam os dois dançando até o chão felizes da vida. Ele ainda invadiu o quarto do líder, pulou sobre a eleita e trocou carinhos com a sister, algo que se repete festa após festa.

Reprodução TV Globo Reprodução TV Globo

Mas quem realmente protagonizou a festa foi o casal Munik e Renan. Depois do brother quase ficar com Juliana, ele cedeu aos encantos da sister. E não foi fácil: os dois bem que tentaram escapar da festa para trocarem carinhos no quarto amarelo. Rolou até beijo na orelha e declaração de amor. Tudo só não se consumou porque Adélia e Juliana invadiram o quarto e quebraram o clima.

Reprodução TV Globo Reprodução TV Globo

Mas calma que ainda não acabou: depois de avisar o brother com “ou você para de me atentar ou eu vou te beijar“, a sister decidiu partir para o ataque. Ele continuou os chamegos e ganhou um beijaço da morena. Antes, na pista, ele se declarou para a sister. “Você é a coisa mais linda que já vi. Sua boca. Seu sorriso. Tudo, tudo. tudo. Não tem noção de como me atrai“, disse.

Reprodução TV Globo Reprodução TV Globo

Ana Paula fez mistério ao afirmar que está cada vez mais a fim de um dos brothers da casa. “Eu fico aqui do seu lado, aí ele não vem“, disse. “Vou pegar esse homem ainda, meu filho, ouve só o que tô te falando“, revelou escondendo o nome do seu alvo no confinamento.

Reprodução TV Globo Reprodução TV Globo

Ao fim da festa, ainda deu tempo para Adélia mostrar demais. Ao trocar o figurino da festa pela roupa de dormir, ela desistiu de tentar se desvencilhar das câmeras e simplesmente exibiu sua comissão de frente. Tá com tudo, né?