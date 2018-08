Choro, favoritos e ajudinha: os bastidores do Dança dos Famosos 2018

Na noite de ontem (12), o ‘Domingão do Faustão‘ deu o pontapé inicial numa das mais esperadas competições do ano: a edição 2018 da Dança dos Famosos. Todos os anos, o apresentador Fausto Silva reúne uma constelação de globais e artistas para uma espécie de Brasileirão, só que com dança no lugar das partidas de futebol. Seja para se emocionar ou até passar vergonha, o Brasil para diante da TV durante semanas a fio até só sobrar um(a) famoso(a) no final.

A apresentação dos doze competidores e seus respectivos parceiros de dança aconteceu no palco do Domingão, e já chamou a atenção nas redes sociais por causa da reação das bailarinas do dominical ao serem convocadas para a disputa. Mas você sabe o que aconteceu depois dos famosos deixarem o palco do Faustão? Bem, nós estávamos lá no ‘Domingão’ a convite da Globo e estamos aqui para te contar sobre os bastidores da atração.

Bailarina se emociona ao ser chamada para participar do Dança dos Famosos 2018

Clima de Reveillon

Sabe quando você está numa festa de Ano Novo, dá meia noite e todo mundo começa a se abraçar e chorar? Foi mais ou menos isso que os jornalistas presenciaram na área próxima do palco do ‘Domingão do Faustão’. Assim que deixaram o palco, famosos e seus respectivos dançarinos profissionais se deslocaram até um espaço. Enquanto a produção da Globo tentava conter os ânimos e pedir para todo mundo tirar uma foto oficial, os artistas falavam alto, riam muito e aproveitavam aquele tempinho para já conhecer melhor suas companhias na competição.

Assim que terminaram as videocassetadas, as bailarinas preteridas abandonaram o palco do ‘Domingão do Faustão’ e correram para espaço reservado ao ‘Dança dos Famosos’ para se abraçarem e desejar tudo de bom às escolhidas. Muitas estavam em prantos com a oportunidade de competir no talent show, pois é uma oportunidade de exposição única.

Os mais queridos pelo público

As danças nem começaram e já deu pra notar dois favoritos, pelo menos se levarmos em conta o volume dos aplausos da platéia do Faustão. A cada nome anunciado pelo apresentador, ouvíamos um tom de palmas e gritos bem parecido por parte dos populares, mas dois artistas em especial ganharam uma euforia maior do público. Detalhe: os dois estavam no sucesso ‘O Outro Lado do Paraíso’.

Se houvesse um medidor de torcida ali na Globo, Erika Januza e Anderson Tomazini teriam chegado ao índice máximo com o anúncio de seus nomes. A chegada dos dois na sala com a imprensa foi igualmente disputada, até porque eles tinham pouco tempo para conversar.

Quem acabou falando mais com a imprensa foi Erika Januza. A juíza Raquel de ‘O Outro Lado do Paraíso’ contou que recebeu o convite para participar do quadro no dia de seu aniversário, no dia 7 de maio, e aceitou de cara. Perguntada sobre algum ritmo em especial para apresentar no quadro, a atriz respondeu na lata: “tô querendo dançar um funk“. Gente como a gente, né?

“Ajudinha” de Fora

O ‘Dança dos Famosos’ acontece há 15 anos ininterruptamente, então a quantidade de artistas que já arriscaram uns passos de dança no quadro é só um pouco menor que o número de ex-BBBs existentes no Brasil. Sendo assim, alguns famosos da edição 2018 têm uma vantagem por conhecerem alguém de temporadas passadas. Sérgio Malheiros, por exemplo, confessou a intenção de pedir um auxílio para sua namorada, Sophia Abrahão (vice-campeã da temporada 2016).

E acredite, qualquer tipo de ajuda é muito válida. A apresentadora Mariana Ferrão, por exemplo, contou sobre as dicas dadas por Fernando Rocha, seu companheiro do programa ‘Bem Estar’. Muito antes de virar meme por causa da piada da clara e o ovo, o apresentador participou da temporada 2015 e ficou eternizado por causar muito constrangimento com sua notável ausência de ritmo. Mas Fernando disfarçou muito bem com seu bom humor e carisma, e é lembrado com saudade. Para Mariana, as explicações de Fernando Rocha a tranquilizaram nesse começo do ‘Dança dos Famosos’.

Excesso de trabalho

Assim como Mariana Ferrão, que vai se dividir entre o ‘Bem Estar‘ e o ‘Dança dos Famosos’, tem participante do quadro com jornada dupla na Globo. Pâmela Tomé e Nando Rodrigues estão na competição e, ao mesmo tempo, fazem parte do elenco da novela ‘Orgulho e Paixão‘. Como faz para gravar uma novela e ensaiar durante a semana? “Então, a produção está me ajudando”, confessou a atriz rindo, ainda sem saber o que lhe aguarda.

A Jane de ‘Orgulho e Paixão’ deu uma amostra de sua rotina nos próximos dias: ensaio para o ‘Dança dos Famosos’, depois gravação da novela, aí ensaio de novo e por aí vai. “Vou estar lá de Jane ensaiando provavelmente, vai dar certo“, brincou.

Dani Calabresa, Bia Arantes, Erika Januza, Mariana Ferrão, Pâmela Tomé e Deborah Evelyn no Dança dos Famosos 2018

A atrapalhada da edição?

Toda ‘Dança dos Famosos’ tem algum participante com pouca intimidade com ritmo, e a escolhida da vez parece ser Dani Calabresa. “Eu fujo do Faustão desde 2015”, confessou a humorista ao contar como foi só colocar os pés na Globo que já vieram os convites para a competição. Após muito negar, ela pensou “por que não?” e topou entrar na temporada 2018.

Mesmo com o sedentarismo pesando forte, Dani Calabresa decidiu entrar porque no quadro participam pessoas dos mais diferentes tipos, e todo mundo consegue dançar (seja bem pra caramba ou apenas ‘okzinho”). Perguntada sobre qual ritmo de dança ela estava com mais medo, Dani Calabresa respondeu bem sincerona que tem medo é de se acidentar. Ela revelou também ter receio do “foxtrote”, mas contou que não deve chegar até esse ritmo por ser algo que rola mais perto das finais do programa.

O ‘Dança dos Famosos’ começa pra valer no próximo domingo (19) e tem final prevista para o dia 16 de dezembro.