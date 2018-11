Cineasta italiano Bernardo Bertolucci morre aos 77 anos

Bernardo Bertolucci, diretor de “O Último Tango em Paris” e “Os Sonhadores”, morreu em Roma nessa segunda-feira (26). Nascido em Parma, ele tinha 77 anos e lutava contra um câncer.

Cultuado como um dos maiores cineastas italianos de todos os tempos, Bertolucci venceu dois Oscars por “O Último Imperador”, em 1988. Foi indicado quatro vezes à estatueta da Academia e também ganhou prêmios em Cannes e Berlim.

Bertolucci lançou seu último filme, “Eu e Você” em 2012, mas o longa não obteve destaque. No ano de 2016, ele viria a ganhar as manchetes do mundo inteiro pela última vez em vida, por conta de um caso de estupro.

A cena de sexo anal de “O Último Tango em Paris” – que é a mais lembrada do filme – não foi previamente combinada com a atriz Maria Schneider. Bertolucci e o ator Marlon Brando sentiram-se no direito de “surpreender” a atriz, sob a justificativa de que isso traria mais veracidade à cena.

“Para fazer filmes, às vezes você precisa ser completamente livre. Eu não queria que ela atuasse humilhada. Eu queria que ela se sentisse humilhada”, disse o cineasta numa entrevista realizada em 2013, mas que só veia à público três anos mais tarde. Apesar de ter admitido o que fez, Bertolucci não encarou a situação como estupro e disse que se sentiu culpado, mas não arrependido.

Na época, Maria Schneider tinha 19 anos e Marlon Brando 48. Apesar do enorme sucesso de “O Último Tango em Paris”, a atriz não teve uma carreira estralada. Ela acabou tendo problemas com álcool e drogas e faleceu em 2011, aos 58 anos. Numa entrevista de 2007, ela chegou a dizer que se sentiu humilhada por Bertolucci e Brando nas filmagens do filme e que jamais aceitou fazer cenas de nudez depois daquela experiência.