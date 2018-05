Claire Foy será indenizada por diferença salarial em ‘The Crown’

Que a desigualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função é uma realidade em todo o mundo, a gente sabe muito bem. Mesmo assim foi chocante saber que a atriz Claire Foy, que interpreta a Rainha Elizabeth na série da Netflix “The Crown“, ganhou muito menos do que Matt Smith, o intérprete do Príncipe Philip na mesma série.

Chocante porque desde o primeiro episódio, é evidente que ela é a estrela da trama. O excelente trabalho dela foi reconhecido com prêmios – o de Matt Smith, não. Ainda assim, ele ganhou cerca de 48 mil reais a mais do que ela por capítulo. Considerando que a série tem duas temporadas com 10 episódios cada, a diferença chegou a 960 mil reais no total.

Agora, a Netflix busca reparar essa injustiça, e indenizou Claire Foy com o valor de 200 libras (cerca de 960 mil reais), o que equivale à diferença de salário entre os dois. Mas fica a questão: a equiparação, nesse caso, seria suficiente? Sendo ela a estrela da série e atriz mais premiada pelo trabalho que faz em “The Crown”, não merecia até ganhar mais do que ele?

A polêmica do salário de Claire Foy é atualíssima. Recentemente a atriz Ellen Pompeo, que interpreta Meredith Grey na série “Grey’s Anatomy“, tornou-se a atriz mais bem-paga da TV, depois de muita negociação com a produtora da série. Atualmente ela fatura mais de 20 milhões de dólares por ano – cerca de 70 milhões de reais. Mas não foi sempre assim: durante anos ela recebeu menos do que Patrick Dempsey, ainda que sua personagem fosse a estrela e inclusive batizasse o nome da série.

O conselho de Ellen Pompeo, que aprendeu na prática a negociar o salário: peça sempre o que você acha que merece. Nunca menos do que isso.