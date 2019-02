Claudia Leitte defende Sabrina Sato sobre voltar a desfilar após dar à luz

View this post on Instagram

Mulheres qnd dão à luz um bebê, não param de viver. Tá certo q há as q demoram um pouco mais pra voltar à ativa fora da nova realidade. Afinal, parir não é só encantamento. O sofrimento é real. Seja num parto natural ou numa cirurgia. Tenha você condições de pagar babás, ter o suporte da família, um parceiro consciente e ativo, ou não. O puerpério é uma loucura! Cansa! Dói! As mudanças não estão em nossas mãos. A vida do outro está. Mas, por favor, não digam que as nossas chegaram ao fim. Entendo q a gente se sinta um pouco insegura até termos nossos corpos “em forma” e que nos sobrevenha aquele medo de voltar ao trabalho e deixar nossa cria por algumas horas. O tempo! Todas queríamos mais q 24 horas por dia! Mas, apesar dos questionamentos e necessidades serem parecidos, somos diferentes. A conexão numa relação tão poderosa entre mãe e filho é individual, bem como a vida. Corpos são diferentes. A recuperação pós parto teria que ser a mesma pra todas? A maternidade faria, então, da vida um campeonato entre puérperas para sabermos quem de nós é a melhor mãe? Quem despende mais horas com seu filho? Quem tem o “útero mais dilatado”? “Por quanto tempo amamentou?” “Não amamentou?” “Como assim, não foi parto normal?” Ah! É sobre ser sensual? Sambar? Sorrir? Claro! Mães que n têm olheiras, ou q trabalham com arte, com beleza, são menos mães, afinal, n nos é mais permitido desfrutar da libido, da sensualidade, da juventude… quiçá passar um batonzinho! Vamos, sintamos-nos culpadas, mães têm que morrer para a vida e viver para o lar, para os filhos! Eles? Que cresçam nos vendo abdicar de sonhos, chorando de remorso, escondendo nossas frustrações. Eis o retrato de uma heroína! Nossos frutos, um dia, terão suas próprias paixões, interesses, vidas. Estaremos orgulhosas deles, mas, não de nós mesmas? Ninguém aqui aqui está falando de negligenciar. É sobre amor próprio, a base de qqr relacionamento saudável. @sabrinasato, vc está linda! Trabalhando honestamente! Deixe que abram fóruns de discussão sobre seu corpo, sua postura, suas “necessidades”. Eles têm tempo pra isso. Você precisa cuidar de Zoe, empregar gente e ser feliz! 😘 Da mãe de Davi, Rafa e Bela.