Claudia Leitte se esforça para virar meme com Ana Maria Braga

A cantora Claudia Leitte tomou café da manhã com Ana Maria Braga na manhã dessa quinta-feira (5) e se esforçou bastante para virar meme. Deu certo: a loira ficou no topo dos Trending Topics no Twitter durante um tempinho.

Claudia e Ana Maria falaram sobre a estreia da cantora como técnica do The Voice Kids, que estreia no próximo domingo na Globo, e ela recebeu recados carinhosos de toda a equipe: Carlinhos Brown, Simone e Simaria, André Marques e mais.

Brincou de colocar chocolate no dente junto com Ana Maria Braga…

Fez a apresentadora descer até o chão…

E ainda deu um jeito de se enfiar na foto que estavam tirando dos músicos da banda dela.

Quando meus amigos inventam de tirar foto sem mim #ClaudiaLeitteNoMaisVoce pic.twitter.com/DI2pR7iKPO — Fê 💍 (@eaifee) January 4, 2018

E aí, o que você achou da participação de Claudia Leitte na Ana Maria Braga?