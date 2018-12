Cláudia Raia escolhe vestido azul para se casar e o resultado é incrível

Enfim, casados! Depois de oito anos de namoro, a atriz Cláudia Raia e o ator Jarbas Homem de Mello casaram em uma reunião íntima em seu apartamento em São Paulo, neste sábado (8). Mas quem realmente roubou a cena com um look deslumbrante foi a noiva.

Assim como as madrinhas, Cláudia vestiu uma peça assinada pela estilista Lethicia Bronstein. Segundo a profissional, o vestido foi confeccionado na cor azul serenity e tem alguns detalhes de deixar o queixo caído.

O primeiro deles é a saia crepe com uma fenda maravilhosa na perna esquerda – mesmo recorte do look das madrinhas. Já o segundo é o seu arremate, que foi feito com um cinto de cetim que tem um broche de pássaro, a pedido da atriz, e remete a ideia de joia de família.

Já na parte de cima do vestido, Cláudia chegou para brilhar. Tudo em tule, com decote em V bem cavado e as mangas bufantes, o vestido faz referência aos anos 80, uma paixão da atriz. Além de, claro, ter cristais e vidrilhos de prata bordados na frente para deixar tudo ainda mais reluzente.

Confira as fotos: