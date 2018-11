Claudia Raia é uma musa dos anos 1980 nas fotos da nova novela da Globo

Os anos 1990 vão estar de volta na nova aposta da Globo para o horário das 7. “Verão 90”, com estreia prevista para o início no ano que vem, vai se passar em um colorido Rio de Janeiro e vai contar a história do trio de protagonistas João (Rafael Vitti), Manuzita (Isabelle Drummond) e Jerônimo (Jesuíta Barbosa).

Quando crianças, na década de 1980, quando acontece a primeira fase da novela, eles faziam parte do grupo infantil de muito sucesso Patotinha Mágica. No entanto, os anos passam, a banda se dissolve e ficam no ar ainda muitas mágoas e problemas mal resolvidos. Uma coisa meio “Samantha!”, série da Netflix, sabe?

Recentemente, a Globo liberou as primeiras imagens e, logo de cara, Claudia Raia já se destaca. Uma das grandes musas noventistas, a atriz, que estrelou na década hits como “Rainha da Sucata”, “Vamp” e “Torre de Babel”, volta ao tempo que a consagrou.

Na nova novela, ela será Lidiane, uma ex-artista de pornochanchadas que sonha com o sucesso da filha Manuzita, uma das protagonistas do folhetim.

E só pela caracterização da personagem, com direito a um make pesadão, estampas mil e calça fuseau e zero do minimalismo tão em voga na época, já podemos esperar por muita comédia pastelão e uma personalidade presa no passado de ~glórias~ que não medirá esforços para colocar a cria no topo.

Jofre Cachorrão (Luiz Henrique Nogueira) será o amigo de falcatruas inseparável dela.

Claudia Raia e Luiz Henrique Nogueira Claudia Raia e Luiz Henrique Nogueira

“Verão 90” tem colaboração de Daisy Chaves, Isabel Muniz, João Brandão e Luciane Reis, direção artística de Jorge Fernando, direção geral de Jorge Fernando e Marcelo Zambelli e direção de Ana Paula Guimarães e Diego Morais. Já estamos ansiosas!