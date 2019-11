Cleo diz que não está tentando emagrecer, mas quer entender sua compulsão

Recentemente, Cleo dividiu com o público uma parte importante e muito delicada de sua vida. A atriz revelou que sofre de compulsão alimentar e que engordou 20 quilos em decorrência do transtorno psicológico. Desde então, o assunto tem sido abordado na mídia e foi isso que aconteceu em uma entrevista dada ao TV Fama.

Abordando o assunto da música que Cleo irá lançar com a cantora de funk Pocah, a repórter perguntou se ela estava fazendo alguma preparação física para emagrecer, insinuando que isso é algo que ela certamente busca no momento. Em resposta, Cleo disse que prioriza sua saúde mental no momento.

“Eu estou há bastante tempo – há uns dois, três meses – em um processo de entender a minha compulsão, de entender aonde está essa questão emocional e mental para mim. E trabalhar de uma forma humana, acolhendo minhas questões, sem começar uma dieta maluca, tomar coisa para emagrecer”.

Cleo também foi questionada se cortou algum alimento em específico nesse processo. “Eu não deixei de comer. Eu como menos e menos compulsivamente. Agora eu estou em uma fase mais suave de comida. Não estou viciada em nada”, esclareceu a atriz.

Na última quinta-feira (31), Cleo também comentou um pouco sobre o assunto, dizendo que vê beleza na gordura e que, sem sombra de dúvidas, posaria nua novamente com o corpo que tem hoje.