Cleo diz que vê beleza na gordura e que posaria nua novamente agora

Depois de abrir o coração e revelar que ganhou mais de 20 quilos em decorrência da compulsão alimentar, Cleo voltou a falar sobre o assunto, só que com um outro olhar. A atriz afirmou sem medo de que vê beleza na gordura e que faria uma nova capa da Playboy com o corpo que está atualmente.

As declarações aconteceram em entrevista para o colunista Léo Dias. Sem rodeios, ele perguntou para Cleo se ela enxerga beleza na gordura e a resposta foi positiva. “Sim, vejo. A pessoa para mim pode ser bonita magra ou bonita gorda. Ou feia magra ou feia gorda”, declarou a atriz também concordando com o apresentador de que é importante ter essa visão sobre a beleza.

Em seguida, Léo Dias a questionou sobre continuar a se ver como um símbolo sexual e a atriz pontuou que ela nunca se enxergou dessa forma. E explicou quais foram os fatores que a levaram a decidir posar nua para uma revista masculina.

“Eu nunca me achei um símbolo sexual, mas eu entendo e sou grata por estar nesse lugar pelas pessoas, mas eu não me coloquei nesse lugar. Eu gosto de nu, de coisas sexy, eu gosto de ter liberdade com o meu corpo, eu gosto de dinheiro, então tudo isso é o momento para a Playboy”.

Com esse gancho, o apresentador aproveitou para perguntar se ela faria as fotos novamente com o corpo que está. Mesmo dizendo que a questão não era a aparência física, mas o momento de vida que está, a atriz respondeu: “Sim, totalmente, óbvio”.

Junto com as afirmações, ela complementou dizendo que continua a ser uma pessoa sexual mesmo depois de ter engordado. Só que isso não significa que é no sentido que as pessoas tendem a interpretar. “Para mim, ser sexual não é dar para todo mundo, foder com todo mundo. Ser sexual é saber da sua energia. A sua energia de vida é sua energia sexual. Libido é energia de vida – é disso que eu estou falando e que eu sempre falei. A questão não é se eu tive muitos parceiros ou não, é você ter noção do poder dessa energia e usá-la. Isso não quer dizer que você transe muito ou transe pouco, transe com muita gente ou pouca gente”, enfatizou a atriz.